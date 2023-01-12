|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 23 ЯНВАРЯ
17:19 13.01.2023
23 января 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется внести изменения в устав ЗАО «РРБ-Банк».
Кроме того, акционеры внесут изменения и дополнения в положение о Совете директоров ЗАО «РРБ-Банк».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
Курсы в банках
на 13.01.2023
Конвертация в банках
на 13.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте