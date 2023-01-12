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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РРБ-БАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 23 ЯНВАРЯ


17:19 13.01.2023

23 января 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется внести изменения в устав ЗАО «РРБ-Банк».

Кроме того, акционеры внесут изменения и дополнения в положение о Совете директоров ЗАО «РРБ-Банк».
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