БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 23 ЯНВАРЯ

17:19 13.01.2023 23 января 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется внести изменения в устав ЗАО «РРБ-Банк». Кроме того, акционеры внесут изменения и дополнения в положение о Совете директоров ЗАО «РРБ-Банк».