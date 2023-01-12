ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ БИЗНЕСУ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД 0,0001%


12:37 13.01.2023

Сбер Банк (Беларусь) предлагает белорусскому бизнесу покупать продукцию и товары у контрагентов из Российской Федерации в кредит под 0,0001% годовых в рамках партнерской программы «Совместная выгода».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, суть программы заключается в том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить льготное финансирование для закупки необходимой продукции, если их контрагенты находятся в России и заключили со Сбер Банком партнерское соглашение. Нововведение позволяет российским производителям и продавцам стать партнёрами банка, а их белорусским покупателям — воспользоваться выгодными условиями финансирования от Сбера.

«Увеличивать товарооборот, расширять сеть контрагентов, находить поставщиков с самыми выгодными условиями — все это сегодня необходимо для успешного развития бизнеса. С другой стороны, продавцам тоже нужны надежные и, главное, платежеспобные покупатели. Сбер готов помогать своим клиентам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество — как в Беларуси, так и в России», - отметил исполнительный директор Сбер Банка Александр Овсяников.

Для заключения партнерского соглашения необходимо оформить минимальный пакет документов. Решение о выдаче кредита принимается по упрощенной процедуре. Полную информацию и помощь можно получить у персонального менеджера, а также узнать подробности на сайте sber-bank.by или у специалистов поддержки по номеру (8-017) 359-99-22.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2023
валюта курс
EUR 2.8261
USD 2.6260
RUB 3.8738
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.6260 -0.0526
RUB 3.8738 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7550 2.8050
USD 2.6020 2.6160
RUB 2.8000 3.8750
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0530 1.0710
EUR/RUB 72.5000 97.0000
USD/RUB 67.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте