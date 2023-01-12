Сбер Банк (Беларусь) предлагает белорусскому бизнесу покупать продукцию и товары у контрагентов из Российской Федерации в кредит под 0,0001% годовых в рамках партнерской программы «Совместная выгода».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, суть программы заключается в том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить льготное финансирование для закупки необходимой продукции, если их контрагенты находятся в России и заключили со Сбер Банком партнерское соглашение. Нововведение позволяет российским производителям и продавцам стать партнёрами банка, а их белорусским покупателям — воспользоваться выгодными условиями финансирования от Сбера.

«Увеличивать товарооборот, расширять сеть контрагентов, находить поставщиков с самыми выгодными условиями — все это сегодня необходимо для успешного развития бизнеса. С другой стороны, продавцам тоже нужны надежные и, главное, платежеспобные покупатели. Сбер готов помогать своим клиентам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество — как в Беларуси, так и в России», - отметил исполнительный директор Сбер Банка Александр Овсяников.

Для заключения партнерского соглашения необходимо оформить минимальный пакет документов. Решение о выдаче кредита принимается по упрощенной процедуре. Полную информацию и помощь можно получить у персонального менеджера, а также узнать подробности на сайте sber-bank.by или у специалистов поддержки по номеру (8-017) 359-99-22.