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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД НАПРАВИЛ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА БОЛЕЕ BR4 МЛРД
10:45 13.01.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2022 год направило на кредитование инициатив малого и среднего бизнеса более Br4 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, набранные темпы роста позволяют Беларусбанку стабильно удерживать лидерство на рынке кредитования данного сектора экономики. Доля банка на 1 декабря 2022 года составила 30,5%.
Программа поддержки субъектов МСБ функционирует более семи лет. На сегодня для представителей бизнеса Беларусбанк предлагает кредитные продукты на цели текущей, инвестиционной и инновационной деятельности по ставке от 7,5% годовых.
Развитая инфраструктура, доступность услуг во всех регионах страны, комплексный подход к обслуживанию бизнеса, оказание кредитной поддержки на всех стадиях развития предприятий позволяют Беларусбанку занимать лидирующие позиции среди банков в работе с сегментом МСБ.
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