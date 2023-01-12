ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2022 год направило на кредитование инициатив малого и среднего бизнеса более Br4 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, набранные темпы роста позволяют Беларусбанку стабильно удерживать лидерство на рынке кредитования данного сектора экономики. Доля банка на 1 декабря 2022 года составила 30,5%.

Программа поддержки субъектов МСБ функционирует более семи лет. На сегодня для представителей бизнеса Беларусбанк предлагает кредитные продукты на цели текущей, инвестиционной и инновационной деятельности по ставке от 7,5% годовых.

Развитая инфраструктура, доступность услуг во всех регионах страны, комплексный подход к обслуживанию бизнеса, оказание кредитной поддержки на всех стадиях развития предприятий позволяют Беларусбанку занимать лидирующие позиции среди банков в работе с сегментом МСБ.