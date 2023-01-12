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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРОДЛЕВАЕТ ОТМЕНУ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОД СРЕДСТВ С КАРТОЧКИ НА КАРТОЧКУ В РЕЖИМЕ ONLINE
17:10 12.01.2023
ОАО «Белагропромбанк» продлевает до 1 июля отмену платы за перевод денежных средств с карточки на карточку между клиентами банка в режиме online (p2p) в инфокиосках, интернет-банкинге и мобильном интернет-банкинге по карточным продуктам статуса Gold, Infinite и Platinum.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, соответствующие изменения внесены в примечание 11 главы IV Сборника платы.
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