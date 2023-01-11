ОАО «Паритетбанк» напоминает, что с 1 января в Беларуси юридические лица и предприниматели в розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, в торговых местах, обязаны использовать кассовое оборудование.

В связи с этим финучреждение предлагает всем, кого коснулись изменения, варианты, как соблюсти новые требования с наименьшими затратами.

«В наш банк часто обращаются представители малого и среднего бизнеса за выгодными тарифами по эквайрингу, который позволяет принимать бесконтактные платежи на месте или через интернет. Ведь количество белорусов, которые предпочитают наличным деньгам пластиковые банковские карточки, с каждым годом только растет, и терять клиентов из-за невозможности сделать оплату картой никто не хочет, – сказал Самвел Восканян, директор продуктовой фабрики Клиентов массового сегмента в Паритетбанке. – Поэтому в этой сфере Паритетбанк предлагает технологичные решения для бизнеса. Причем, чтобы подключить у нас любой вид эквайринга, не обязательно иметь с банком договор на расчетно-кассовое обслуживание, эта услуга предоставляется самостоятельно».

При подключении торгового эквайринга в Паритетбанке, предприниматель или юрлицо могут выбрать кассовый терминал от нескольких партнеров банка для покупки или в аренду. Если выручка при оплате картой Paritetbank поступает на счета в Паритетбанк, то комиссия для владельца бизнеса составит всего 1%, при оплате картой других банков-резидентов Беларуси — 1,7%. А если во время оплаты клиентом используется карта банка-нерезидента, то комиссия составит 2,5%.

Несущественно отличаются тарифы, если выручка направляется на счета клиентов в других банках — 1,2% при оплате картой Paritetbank, 1,9% при оплате картой других белорусских банков и 2,7% при оплате картой банков-нерезидентов Беларуси. Причем комиссия по обслуживанию не зависит от оборота компании.

Также Паритетбанк предлагает бизнесу технологичный эквайринговый продукт – сервис Tap to Phone, который позволяет использовать смартфон или планшет в качестве терминала для бесконтактной оплаты. Это хорошая альтернатива стандартным терминалам. Оплата совершается в момент прикладывания банковской карточки или любого бесконтактного устройства к телефону или планшету продавца. По желанию покупателя, копия чека может быть отправлена на адрес электронной почты или с помощью SMS-сообщения.

Что касается тарифов на использование технологии Tap to Phone, которые действуют для приема оплаты, то комиссия составляет 2% при оплате картой Paritetbank, 2,3% – если оплата совершается картами других банков-резидентов и 2,7 %, если товар или услугу оплатили картой иностранного банка.

А если предпринимателю для расчета с покупателями необходимо иметь и кассу, и терминал, то в банке предлагают обратить внимание на программные кассы 3 в 1 со сканером штрих-кодов и принтером чеков, для которых Паритетбанк может быть банком-эквайером. Оборудование используют для приема наличных и безналичных платежей, в него уже встроен токен СКО, по которому платежи по кассе напрямую передаются в налоговую инспекцию.