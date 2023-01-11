БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ЦЕПТЕР БАНКЕ 14 ЯНВАРЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

09:53 12.01.2023 ЗАО «Цептер Банк» 14 января 2023 года будет проводить технологические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в связи с возникшей необходимостью по проведению срочных технологических работ работа по обслуживанию держателей банковских платежных карточек в офисах банка в этот день будет осуществляться с 09:00 до 11:00. Цептер Банк приносит извинения за возможные неудобства.