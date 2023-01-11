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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ЦЕПТЕР БАНКЕ 14 ЯНВАРЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
09:53 12.01.2023
ЗАО «Цептер Банк» 14 января 2023 года будет проводить технологические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в связи с возникшей необходимостью по проведению срочных технологических работ работа по обслуживанию держателей банковских платежных карточек в офисах банка в этот день будет осуществляться с 09:00 до 11:00.
Цептер Банк приносит извинения за возможные неудобства.
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