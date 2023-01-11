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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЗИЛ КОМИССИЮ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ


16:36 11.01.2023

ОАО «Белагропромбанк» снизило размер комиссии по доверительному управлению денежными средствами в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 января по 31 декабря 2023 года действуют следующие индивидуальные размеров платы по доверительному управлению денежными средствами в российских рублях для всех клиентов – физических лиц (как действующих, так и новых) по позиции «Базовая часть вознаграждения в рамках доверительного управления»:

до 6 млн российских рублей включительно — 0,8% годовых от среднедневной стоимости активов, находящихся на доверительном (трастовом) счете,

свыше 6 млн и до 60 млн российских рублей включительно — 0,6%;

свыше 60 млн российских рублей — 0,4%.

Сущность доверительного управления денежными средствами (ДУ) состоит в том, что клиент передает банку на определенный срок денежные средства для последующего управления ими для получения клиентом прибыли.

Банк посредством оказания услуги ДУ предоставляет своим клиентам возможность инвестировать свои денежные средства на международном рынке.
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