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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДОСТАВИТ БГМУ КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО КОРПУСА
09:58 11.01.2023
Банк развития предоставит в 2023 году кредит Белорусскому государственному медицинскому университету. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 9 от 5 января 2023 года.
Как сообщается на сайте Банка развития, кредит будет предоставлен на строительство учебного корпуса практико-ориентированного обучения на 1 тыс. мест.
Уплачивать проценты за пользование кредитом нужно будет в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), увеличенной на 1 процентный пункт.
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