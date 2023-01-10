Банк развития предоставит в 2023 году кредит Белорусскому государственному медицинскому университету. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 9 от 5 января 2023 года.

Как сообщается на сайте Банка развития, кредит будет предоставлен на строительство учебного корпуса практико-ориентированного обучения на 1 тыс. мест.

Уплачивать проценты за пользование кредитом нужно будет в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), увеличенной на 1 процентный пункт.