ОАО «Белагропромбанк» с 11 января 2023 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным вкладам (депозитам) в белорусских рублях, долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять в белорусских рублях до 13,80% годовых; в долларах США - до 3,50% годовых; в евро - до 1,50% годовых.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.