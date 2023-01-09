БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК СООБЩИЛ О ВОЗМОЖНЫХ СБОЯХ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ 11 ЯНВАРЯ

10:59 10.01.2023 ОАО «Белинвестбанк» сообщило о возможных сбоях при операциях с банковскими карточками 11 января. «11 января 2023 года с 10.00 до 12.00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек», - говорится в сообщении финучреждения. В нем поясняется, что это связано с проведением технологических работ. Банк приносит извинения за временные неудобства.