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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В МТБАНКЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ


09:42 10.01.2023

В ЗАО «МТБанк» можно открыть специальные счета для туроператоров, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.

Как пояснили в банке, с 1 января 2023 года в силу вступил закон «О туризме». Это значит, что теперь туроператоры будут обязаны обеспечивать исполнение обязательств по договорам с помощью вступившего в силу договора добровольного страхования ответственности туроператора; банковской гарантии; участия в формировании фонда ответственности туроператоров.

В ЗАО «МТБанк» перечислили особенности специального счета.

Так, по счету могут начисляться и выплачиваться проценты за остатки. Причем счет не учитывается при расчете и начислении комиссии за операции по данному и иным счетам клиента.

Кроме того, аресты, списания по АИС ИДО не производятся.

Предусматривается подключение к системам ДБО (возможность создавать документы по специальным счетам и просматривать выписку по ним), выполнение валютно-обменных операций, обработка и исполнение платежных поручений клиента в валюте счета.

⠀Оставить заявку на открытие специального счета можно по ссылке или номеру телефона 7203.
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