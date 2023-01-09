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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МТБАНКЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ
09:42 10.01.2023
В ЗАО «МТБанк» можно открыть специальные счета для туроператоров, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.
Как пояснили в банке, с 1 января 2023 года в силу вступил закон «О туризме». Это значит, что теперь туроператоры будут обязаны обеспечивать исполнение обязательств по договорам с помощью вступившего в силу договора добровольного страхования ответственности туроператора; банковской гарантии; участия в формировании фонда ответственности туроператоров.
В ЗАО «МТБанк» перечислили особенности специального счета.
Так, по счету могут начисляться и выплачиваться проценты за остатки. Причем счет не учитывается при расчете и начислении комиссии за операции по данному и иным счетам клиента.
Кроме того, аресты, списания по АИС ИДО не производятся.
Предусматривается подключение к системам ДБО (возможность создавать документы по специальным счетам и просматривать выписку по ним), выполнение валютно-обменных операций, обработка и исполнение платежных поручений клиента в валюте счета.
⠀Оставить заявку на открытие специального счета можно по ссылке или номеру телефона 7203.
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