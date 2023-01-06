ОАО «АСБ Беларусбанк» открывает специальные счета для аккумулирования средств фондов ответственности туроператоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для создания фонда ответственности туроператоров будут создаваться ассоциации (союзы), для которых Беларусбанк предлагает открытие специальных счетов.

Специальный счет открывается в порядке, установленном банковским законодательством, независимо от наличия в банке решений о приостановлении операций по счетам ассоциации (союза), о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах ассоциации (союза).