ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ ОТКРЫВАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ


11:14 09.01.2023

ОАО «АСБ Беларусбанк» открывает специальные счета для аккумулирования средств фондов ответственности туроператоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для создания фонда ответственности туроператоров будут создаваться ассоциации (союзы), для которых Беларусбанк предлагает открытие специальных счетов.

Специальный счет открывается в порядке, установленном банковским законодательством, независимо от наличия в банке решений о приостановлении операций по счетам ассоциации (союза), о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах ассоциации (союза).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2023
валюта курс
EUR 2.8712
USD 2.7314
RUB 3.8116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.7314 +0.0027
RUB 3.8116 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8400 2.8840
USD 2.7250 2.7350
RUB 2.8000 3.8150
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0600
EUR/RUB 75.0000 101.0000
USD/RUB 71.3000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте