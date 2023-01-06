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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ОТКРЫВАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ
11:14 09.01.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» открывает специальные счета для аккумулирования средств фондов ответственности туроператоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для создания фонда ответственности туроператоров будут создаваться ассоциации (союзы), для которых Беларусбанк предлагает открытие специальных счетов.
Специальный счет открывается в порядке, установленном банковским законодательством, независимо от наличия в банке решений о приостановлении операций по счетам ассоциации (союза), о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах ассоциации (союза).
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