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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ «СВАЁ. РОДНАЕ»


09:34 09.01.2023

ОАО «Белинвестбанк» предлагает выгодные условия финансирования на приобретение товаров отечественного производства в рамках кредита «Сваё. Роднае».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, пакет документов для получения такого кредита стандартный: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; справка о доходах за последние три месяца либо наличие зарплатной карточки Белинвестбанка; договор или счет-фактура на оплату товаров, работ или услуг отечественного производства.

Существует возможность получить кредит без справки о доходах, а в случае, если клиент рассматривает кредит на сумму до 15 тыс. BYN, то и без поручителей. Размер выдаваемого кредита рассчитывается из возможностей заявителя, а точнее исходя из его платежеспособности.

Преимущества кредита: быстрая покупка – нет нужды копить и откладывать деньги, можно получить необходимый товар в ближайшее время; фиксированная стоимость; возможность купить несколько товаров сразу или «растянуть» покупки во времени – в рамках продукта действует кредитная линия, воспользоваться средствами можно в течение одного года.

Кредит «Сваё.Роднае» выдается сроком до 7 лет, причем 2 из которых будет действовать отсрочка на оплату основного долга. Еще один приятный момент: в первые 6 месяцев будет действовать сниженная процентная ставка – 12,9 % годовых. По истечению этого периода ее размер составит 15,9% годовых.

Всю необходимую информацию можно получить круглосуточно в Контакт-центре банка по телефонам 146 и 8 (017) 239-02-39.

Специалисты банка также могут произвести предварительный расчет платежеспособности клиента. Помимо этого, можно задать интересующий вопрос с помощью сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка.
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