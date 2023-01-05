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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УПРОСТИЛ ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ ЛИЗИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


10:20 06.01.2023

Постановлением Национального банка № 478 от 22 декабря 2022 г. в Беларуси изменены квалификационные требования к руководителю лизинговой организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, для руководителя лизинговой организации, имеющего высшее образование не по специальности юридического (экономического) профиля, требование к стажу работы руководителем организации, осуществляющей финансовые операции, сокращается с пяти до одного года. При этом он должен отработать не менее трех лет в должности руководителя любой организации (либо подразделения в организации).

Принятое постановление сохраняет приоритет высшего образования по специальности юридического (экономического) профиля или иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического (экономического) профиля для должности руководителя лизинговой организации.

Постановление вступает в силу с 7 января 2023 г.
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