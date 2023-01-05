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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ В 2022 ГОДУ ПРОФИНАНСИРОВАЛ 1250 ПРОЕКТОВ МСП НА СУММУ БОЛЕЕ BR357 МЛН


09:39 06.01.2023

Банк развития Беларуси в 2022 году профинансировал 1250 проектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из различных сфер экономики на сумму Br357,8 млн, что на 244 проекта и Br144,75 млн больше, чем в 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, наибольшей популярностью среди предпринимателей в 2022 году пользовались кредитные продукты, направленные на импортозамещение и поддержку экспорта.

Так, ресурсы по продукту «Стабилизационный», который Банк развития запустил в мае текущего года, направлены на финансирование 325 проектов на сумму Br98,7 млн. По продуктам «Поддержка импортозамещения» и «Поддержка экспорта» осуществлено финансирование 317 проектов на сумму свыше Br138,2 млн.

Для того, чтобы инструменты финансирования Банка развития были доступны в каждом уголке нашей страны, поддержка малых и средних предприятий осуществляется через банки-партнеры и лизинговые организации.

На сегодня партнерская сеть насчитывает 16 банков и 6 лизинговых организаций, имеющих опыт работы с малым и средним предпринимательством.

«Одним из ключевых направлений деятельности Банка развития в 2022 году стала реализация собственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Она предусматривает как кредиты, так и финансовую аренду (лизинг) для реализации проектов на разных стадиях развития бизнеса», - отметили в кредитной организации.
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