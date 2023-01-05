БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ СБОЯХ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО КАРТАМ VISA 6 ЯНВАРЯ

15:14 05.01.2023 ЗАО «МТБанк» предупреждает о возможных сбоях при операциях по картам Visa 6 января 2023 года. «6 января с 6:30 до 8:30 в связи с проведением технических работ со стороны международной платежной системы Visa могут быть перебои при совершении операций по картам Visa банка, а также по операциям по картам Visa иных банков в устройствах банка», - говорится в сообщении финучреждения.