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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТОЧКИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ


14:43 05.01.2023

ОАО «Белинвестбанк» с 5 января 2023 года предоставило возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оформить карточку «БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ» в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, «БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ» в российских рублях предоставляет возможность оплачивать товары и услуги, снимать наличные денежные средства в банкоматах, банках или иных пунктах выдачи на территории Беларуси, а также в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее платежных систем-партнеров.

Выдается карточка на 3 года. Ее стоимость составляет 30 белорусских рублей.

Причем руководитель вправе оформить неограниченное количество корпоративных карточек для компании, установив по каждой лимит. Выписка в каналах дистанционного банковского обслуживания абсолютно точно покажет, кто из сотрудников на что тратит деньги.

Оформить платежный инструмент достаточно просто. У вас на выбор есть два способа. Первый – онлайн. Можно отправить заявление-доверенность на оформление корпоративной карточки через каналы дистанционного банковского обслуживания. Второй – офлайн, заполнив бумажный бланк в любом офисе банка.

Подробнее со всеми условиями использования корпоративной карточки БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ можно ознакомиться здесь.
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