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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИНСТРУМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДЛОЖИЛИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В СБЕР БАНКЕ


11:53 05.01.2023

Сбер Банк (Беларусь) первым на финансовом рынке страны предложил предприятиям малого и среднего бизнеса воспользоваться специальной финансовой услугой – партнерской поддержкой Агентства внешнеэкономической деятельности (Агентство ВЭД) для обеспечения обязательств по кредитным договорам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в соответствии с соглашением клиенты Сбер Банка могут воспользоваться поручительством Агентства ВЭД по кредитным сделкам. При отсутствии/недостаточности у предприятия обеспечения для исполнения обязательств по кредиту клиенту предлагается оформить в качестве обеспечения поручительство Агентства ВЭД, обеспеченное гарантией ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Соглашение между Сбер Банком и Агентством ВЭД ориентировано на представителей малого и среднего бизнеса, имеющих действующие экспортные контракты, выручка по которым за последние 6 месяцев составила не менее 30% от общего объема выручки предприятия без учета НДС. Договор поручительства оформляется на сумму до 500 тыс. белорусских рублей (но не более 50% от суммы основного долга по кредитному договору).

«Сбер Банк стремится к тому, чтобы его клиенты могли свободно пользоваться любыми финансовыми инструментами, необходимыми им для успешного развития бизнеса. И если для этого им требуется кредитная поддержка, мы ищем и находим способы сделать условия кредитования максимально комфортными и безопасными для всех сторон, - прокомментировал исполнительный директор Сбер Банка Александр Овсяников. - Партнерство с Агентством внешнеэкономической деятельности открывает для наших клиентов новые возможности для кредитования на более гибких и доступных условиях».

ОАО «Сбер Банк» по объемам бизнеса и прибыли входит в Топ-3 банков Беларуси с иностранным и частным капиталом. Чистая прибыль банка по итогам 2021 года по НСФО составила BYN 151,8 млн при рентабельности капитала 20,1%.

ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности» было создано в соответствии с постановлением Совета министров Беларуси № 284 от 22.05.2021 «О повышении эффективности внешнеэкономической деятельности». В его задачи входит создание и координация работы комплексной системы поддержки экспорта и импорта — в том числе взаимодействие субъектов хозяйствования Республики Беларусь, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и национальных институтов поддержки экспорта, повышение эффективности использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки участников ВЭД, расширение доступа к механизмам такой поддержки
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