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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТАВЩИКОВ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ


10:52 05.01.2023

Национальный банк постановлением № 453 от 5 декабря 2022 г. утвердил Инструкцию о порядке оказания платежных услуг на территории Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, документ регулирует деятельность поставщиков платежных услуг (ППУ), не являющихся финансовыми организациями, и принят в рамках реализации положений закона Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах».

Инструкция в числе прочего определяет:

общие требования к оказанию платежных услуг на территории Беларуси;

правила раскрытия информации об условиях оказания платежных услуг;

финансовые нормативы и их размеры для ППУ;

общие требования к тарифной политике;

требования к обеспечению услуги по выдаче наличных денежных средств организацией торговли (сервиса) через используемое ею кассовое оборудование;

требования по гарантированию завершенности расчетов в платежной системе (по принятым платежам, результатам клиринга);

квалификационные требования и требования к деловой репутации, предъявляемые к должностным лицам ППУ, а также требования к деловой репутации, предъявляемые к его бенефициарным владельцам.

Инструкцией установлены особенности оказания платежных услуг платежными агрегаторами с интернет-площадкой. Для платежных агрегаторов и ППУ по операциям с электронными деньгами определены сроки исполнения платежных обязательств по передаче денежных средств по принятым платежам их получателям.

Нормами инструкции также установлен размер гарантийного фонда для платежного агрегатора и ППУ, оказывающего платежные услуги эмиссии (создания) платежных инструментов, не являющихся финансовой организацией, государственным органом. Он устанавливается в процентах от среднемесячного оборота денежных средств по принятым платежам и зависит от срока осуществления деятельности в области платежных систем и платежных услуг.

Кроме того, постановлением № 453 определено, что действие закона «О платежных системах и платежных услугах» не распространяется на:

услуги некоммерческих организаций по сбору денежных средств, вносимых физическими лицами в виде взносов, и их передаче на оплату расходов такой организации;

услуги физического лица по сбору денежных средств от иных физических лиц и передаче в адрес организаций торговли (сервиса), если такие услуги не предполагают получение систематической прибыли для всех сторон сделки.

«Принятый документ формирует прозрачные требования к организациям, намеревающимся предоставлять платежные услуги, и будет способствовать развитию добросовестной конкуренции на платежном рынке, а также повышению качества обслуживания клиентов», - отмечают в Нацбанке.

Постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.
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