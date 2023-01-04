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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОВ № 9 В МИНСКЕ
09:43 05.01.2023
ЗАО «РРБ-Банк» с 5 января 2023 года временно приостанавливает работу пункта обмена валют № 9 в Минске (ул. Жиновича, 1).
Банк приносит извинения за временные неудобства.
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