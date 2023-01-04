БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОВ № 9 В МИНСКЕ

09:43 05.01.2023 ЗАО «РРБ-Банк» с 5 января 2023 года временно приостанавливает работу пункта обмена валют № 9 в Минске (ул. Жиновича, 1). Банк приносит извинения за временные неудобства.