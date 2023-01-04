ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает в Клиент-банке самостоятельно заказать и получить справки о наличии счетов в банке и денежных обязательств в АИС ИДО, движении денежных средств по счетам, наличии задолженности по активным банковским операциям в электронном виде.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, чтобы получить справку, необходимо зайти в новый интерфейс ПК «Клиент-банк (WEB)» (главная страница корпоративного сайта ОАО «АСБ Беларусбанк» - «Клиент-банк NEW» -https://icb.asb.by) и открыть раздел «Документы».

Далее следует выбрать «Справки по запросу»; вид справки из раскрывающегося меню (в одном запросе можно выбрать несколько видов справок) и интересующие счета. Затем нужно указать нужный период; ознакомиться с тарифами вознаграждения и отправить запрос в банк.

Готовую справку в электронном виде с ЭЦП банка можно увидеть в течение часа в разделе «Входящие письма». О вознаграждении за получение справки можно узнать здесь.

Новый функционал ПК WEB позволит оптимизировать сотрудничество с банком и упростит получение справок.