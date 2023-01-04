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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ СНИЗИЛИ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ GEELY
14:16 04.01.2023
ОАО «Белгазпромбанк» с 1 января 2023 года обновило условия кредитной программы «Авто Geely».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для новых кредитов ставка по окончании льготного периода (36 месяцев) по программе «Авто Geely» установлена на уровне 14,99% годовых (плавающая в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Беларуси).
При этом в первые 36 месяцев погашения ставка по кредиту составляет 5% годовых (ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси, уменьшенная на 7%).
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