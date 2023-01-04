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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ОБНОВИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА


10:46 04.01.2023

ОАО «Банк БелВЭБ» актуализировало Стратегический план развития на 2022-2024 годы. Соответствующие изменения и дополнения в план внес наблюдательный совет банка 29 декабря 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, БелВЭБ свою роль видит в реализации потенциала Группы ВЭБ.РФ для развития экономических связей России и Беларуси, удовлетворении потребностей своих клиентов для повышения качества жизни и развития предпринимательства, в том числе с использованием новейших технологий.

Наибольшие изменения коснутся работы корпоративно-инвестиционного бизнеса. В частности, планируется внедрить в банке новую модель, которая функционально разделит его на универсальный банк и «банк развития», при этом Банк БелВЭБ продолжит полностью соответствовать всем требованиям Национального банка Беларуси.

В части поддержки малого и среднего бизнеса, а также розничных клиентов продолжится развитие продуктового предложения, расширение функциональности систем дистанционного банковского обслуживания.

В результате реализации новой стратегии и, соответственно, широкого применения информационных технологий ожидается укрепление устойчивости банка, увеличение масштабов его деятельности, закрепление позиции Банка БелВЭБ в числе крупнейших банков страны, а также динамичный рост бизнес-показателей, в том числе прибыли и рентабельности.

«С нашим основным акционером есть принципиальное понимание того, что и как нам необходимо делать сегодня, чтобы выйти на хорошие показатели завтра. Новая стратегия несколько корректирует наш вектор развития, но в целом сфокусирована на ключевых задачах банка, решение которых позволит нам предложить клиентам уникальные финансовые сервисы, обеспечивая при этом высокое качество обслуживания», – пояснил председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.
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