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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ


09:45 04.01.2023

ОАО "СтатусБанк"» с 1 января 2022 г. изменило ставки по ряду кредитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредитам Удобный", "Овердрафт" и "Овердрафт зарплатный" установлена процентная ставка за пользование кредитом в размере 18,24% годовых.

По кредитному продукту "Ваши деньги" процентная ставка установлена в размере: 12 месяцев - 17,8%, 24 месяца - 18% и 36 месяцев - 18,24%.

По кредиту "Ваши деньги Лайт" процентная ставка устанавливается в размере: первые 3 месяца - 16%, последующий период - 18,24%.

По кредитному продукту "Универсальный" процентная ставка устанавливается в размере 16% (с обязательным заключением договора на выбор заявителя с ООО "Теледоктор" или ООО "ИнДиЭсБай"). В иных случаях процентная ставка по договору - 18,24%.

По кредиту "Быстрые покупки" процентная ставка устанавливается в размере: 6 месяцев - 17,2%, 12 месяцев - 17,4%, 18 месяцев - 17,6%, 24 месяца - 17,8%, 30 месяцев - 18%, 36 месяцев - 18,24%.

По кредиту "Быстрые покупки BY" процентная ставка устанавливается в размере 18,24%.
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