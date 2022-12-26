БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРОДЛИЛИ ФИКСАЦИЮ ПЛАВАЮЩИХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

12:43 03.01.2023 ОАО «Банк БелВЭБ» продлило до конца 2023 года фиксацию ставки рефинансирования, применяемой для расчета плавающей ставки по кредитам на финансирование недвижимости. Как и ранее, решение распространяется на кредитные договоры, заключенные до 1 марта 2022 года. «По данным договорам ставка рефинансирования зафиксирована на уровне 9,25% годовых. Дополнительного визита в банк для оформления документов не требуется», - говорится в сообщении финучреждения.