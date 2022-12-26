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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРОДЛИЛИ ФИКСАЦИЮ ПЛАВАЮЩИХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
12:43 03.01.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» продлило до конца 2023 года фиксацию ставки рефинансирования, применяемой для расчета плавающей ставки по кредитам на финансирование недвижимости.
Как и ранее, решение распространяется на кредитные договоры, заключенные до 1 марта 2022 года.
«По данным договорам ставка рефинансирования зафиксирована на уровне 9,25% годовых. Дополнительного визита в банк для оформления документов не требуется», - говорится в сообщении финучреждения.
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