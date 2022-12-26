ОАО «Технобанк» 1 января 2023 года снизило размер процентных ставок в рамках кредитного продукта «Поехали! С.. .».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, чтобы оформить кредит на покупку автомобиля, необходимо определиться с суммой кредитования (она может составлять от 5000 до 100 000 белорусских рублей) выбрать оптимальные для себя условия и предоставить справку о доходах с места работы.

При этом банк предлагает клиентам самим выбрать срок кредитования (он может составлять 4 года или 7 лет), что позволит определить наиболее приемлемый размер ежемесячного взноса.

С более подробной информацией по кредиту можно ознакомиться здесь.