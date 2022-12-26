ОАО «АСБ Беларусбанк» запускает кредит на рефинансирование кредитов на недвижимость других банков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 3 января кредитный продукт «Рефинансирование ипотеки» предоставляет возможность оптимизировать и снизить платежи по кредитам на недвижимость, взятых в любом другом белорусском банке. Ставка по новому кредиту Беларусбанка составит 18% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ+6 п.п.).

Кредит предоставляется сроком до 20 лет с возможностью досрочного погашения, а максимальный размер определяется без учета платежей по рефинансируемому кредиту.

Кроме того, клиенты, желающие погасить задолженность сразу по нескольким кредитам, для удобства могут объединить их в один кредит с единым ежемесячным платежом.