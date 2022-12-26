Национальный банк Республики Беларусь с 29 декабря 2022 года выпускает в обращение памятные монеты «Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 100 гадоў».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, выпускаются серебряная монета номиналом 10 рублей, массой 20,00 г, диаметром 37,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 1 000 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 16,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 1 500 штук.

Монеты имеют форму правильного многоугольника с восемью углами, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по периметру. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, рядом надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – отрывок из стихотворения Янки Купалы на стилизованном изображении крыла, под ним слева – год чеканки (на серебряной монете – проба сплава); внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).

Реверс: в центре – стилизованные изображения современного здания Национальной библиотеки Беларуси и книг в виде птиц, пролетающих сквозь октагон; вверху – надпись: НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ. 100 ГАДОЎ.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.