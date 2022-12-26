Национальный банк Республики Беларусь с 29 декабря 2022 г. выпускает в обращение памятные монеты «Зоркі» серии «Космас. Эвалюцыя Сусвету».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, диаметром 37,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 1 500 штук, а также медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 29,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 2 500 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой. В центре монеты – сквозное отверстие.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу ‒ надписи: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год чеканки (на серебряной – проба сплава), в центре – стилизованное изображение этапов развития Вселенной после Большого взрыва.

Реверс: в центре – стилизованное изображение созвездий, возникших после Большого взрыва и символизирующих второй этап формирования Вселенной; внизу надпись – ЗОРКІ.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф» с частичным золочением, медно-никелевые – «пруф-лайк» с частичным золочением.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.