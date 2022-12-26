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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СРЕДНЯЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО НОВЫМ СРОЧНЫМ РУБЛЕВЫМ ДЕПОЗИТАМ ЗА ОКТЯБРЬ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 1,17%
12:14 30.12.2022
Средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам за октябрь 2022 г. уменьшилась на 1,17% и составила 3,82% годовых. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».
Средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам физических лиц за месяц уменьшилась на 1,81% до 9,82 процента годовых.
Средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам юридических лиц в октябре уменьшилась на 0,57% и составила 2,06% годовых.
Средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях за октябрь уменьшилась на 1,72% и составила 12,34% годовых.
Средняя процентная ставка по новым кредитам банков юридическим лицам в иностранной валюте в октябре 2022 г. сложилась на уровне 12,71% годовых.
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