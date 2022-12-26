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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «МІХАІЛ САВІЦКІ. 100 ГАДОЎ. ЧОРНАЯ БЫЛЬ»


13:10 29.12.2022

Национальный банк Беларуси с 29 декабря 2022 года выпускает в обращение памятные монеты «Міхаіл Савіцкі. 100 гадоў. Чорная быль».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты выпускаются: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, размером 28,00 мм х 40,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 1 000 штук; а также медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 24,00 г, размером 28,00 мм х 40,00 мм, тиражом 1 700 штук.

Монеты имеют форму прямоугольника, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по периметру. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху слева – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, вокруг которого надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; под ним – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), внизу – год чеканки (на серебряной – проба сплава), в центре – стилизованное изображение художника, а также его картины «Святая Богородица».

Реверс: в центре – изображение фрагмента картины ”Запретная зона“, внизу надпись – М. САВІЦКІ и годы 1922–2022.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф» с цифровой печатью, медно-никелевые – «пруф-лайк» с цифровой печатью.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты».
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