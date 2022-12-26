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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПЛАНИРУЕТ СНИЗИТЬ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
11:57 29.12.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» С 1 января 2023 года снижает до уровня 18% годовых ставки по ранее полученным кредитам на финансирование недвижимости, в т.ч. с применением как фиксированной ставки по кредиту, так и переменной.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по ранее заключенным кредитным договорам на финансирование недвижимости банк продлевает период фиксации значения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на уровне 9,25% годовых до конца 2023 года.
Также с 1 марта 2023-го дополнительно снизятся ставки по ранее заключенным кредитным договорам на докредитование граждан, осуществляющих либо уже осуществивших строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений с государственной поддержкой. Ставка по таким кредитам составит не более 16% годовых.
Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору на снижение процентной ставки по кредиту осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка (размещаются после вступления в силу). Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.
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