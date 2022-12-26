Сбер банк стал первым из белорусских банков, чьи клиенты могут подключить услугу эквайринга без посещения офиса в интернет-банке «СберБанк Бизнес Онлайн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предоставление в банк бумажных копий документов не требуется в принципе: договор оформляется в электронном виде и заверяется ЭЦП или SMS-подписью. Сама процедура оформления занимает всего пять минут.

«Услуга эквайринга — одна из самых востребованных, а теперь Сбер сделал ее еще и максимально удобной, — прокомментировал заместитель председателя правления Сбер Банка Дмитрий Войтушко. – Цифровая среда стала нормой для наших клиентов, которые используют каждую минуту для развития бизнеса. Поэтому мы первыми в Беларуси предложили возможность дистанционного оформления договора эквайринга в несколько кликов для максимальной концентрации клиентов на бизнес-целях».

Через «СберБанк Бизнес Онлайн» можно зарегистрировать компактную программную кассу 3-в-1 Nexgo N86, мобильное приложение SBPOS и терминал ООО «Сервис Деск Техно» для торгового эквайринга, а для интернет-эквайринга — ресурс для приема платежей в сети Интернет, подключенный через провайдера ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ».

Для оформления договора требуется доступ к «СберБанк Бизнес Онлайн» и право заключать договор эквайринга (оно есть у руководителя предприятия или уполномоченного им лица по доверенности). При этом за оформление пакета документов в онлайн-режиме не предусмотрено никаких дополнительных платежей. Не меняются и размеры вознаграждений Сбера для услуги эквайринга — клиенты, которые подключают ее через «СберБанк Бизнес Онлайн», пользуются ей на тех же условиях, что и все остальные.