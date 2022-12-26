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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК И МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


13:53 27.12.2022

ОАО «Белинвестбанк» и ООО «Минский городской технопарк» подписали договор о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, помимо обмена опытом в практической, научной и инновационной деятельности, стороны планируют совместную реализацию ряда проектов, способствующих повышению престижа инновационного предпринимательства, развитию стартап-движения. Особое внимание будет уделено проведению совместных выставок, семинаров, конференций, круглых столов и конкурсов.

На территории Минского городского технопарка сегодня работают 46 компаний с объемом производства более 100 млн. белорусских рублей. Резиденты парка осуществляют свою деятельность в машиностроении и станкостроении, энергосбережении и микроэлектронике, производстве медицинского оборудования и изделий, систем безопасности и оптико-электронных систем и др.
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