|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК И МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:53 27.12.2022
ОАО «Белинвестбанк» и ООО «Минский городской технопарк» подписали договор о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, помимо обмена опытом в практической, научной и инновационной деятельности, стороны планируют совместную реализацию ряда проектов, способствующих повышению престижа инновационного предпринимательства, развитию стартап-движения. Особое внимание будет уделено проведению совместных выставок, семинаров, конференций, круглых столов и конкурсов.
На территории Минского городского технопарка сегодня работают 46 компаний с объемом производства более 100 млн. белорусских рублей. Резиденты парка осуществляют свою деятельность в машиностроении и станкостроении, энергосбережении и микроэлектронике, производстве медицинского оборудования и изделий, систем безопасности и оптико-электронных систем и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
Курсы в банках
на 27.12.2022
Конвертация в банках
на 27.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте