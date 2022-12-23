Постановлением Совета министров и Национального банка № 902/28 от 22 декабря 2022 г. утверждено Положение о порядке формирования и ведения реестра поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением определен:

состав включаемых в реестр сведений;

порядок формирования и ведения реестра;

порядок внесения изменений в реестр и исключения из него.

Реестр будет вестись в электронном виде Национальным банком.

Включению в реестр подлежат финансовые организации:

получившие специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, перечень банковских операций которого (которой) включает в себя банковскую операцию по осуществлению расчетного обслуживания физических и (или) юридических лиц – со дня получения специального разрешения (лицензии);

получившие право на осуществление соответствующих банковских операций без получения специального разрешения (лицензии) согласно Закону Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах» (с даты вступления закона в силу).

Нацбанк будет вести реестр, в том числе вносить в него сведения, их обрабатывать, хранить и использовать, осуществлять доступ к информации, а также защищать эти сведения с учетом требований законодательства об информации, информатизации, защите информации, законодательства о персональных данных.

Правовой акт принят в соответствии с законом от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах», который комплексно регулирует отношения, связанные с совершением платежей, и распространяется как на белорусских, так и иностранных поставщиков платежных услуг.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.