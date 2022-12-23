|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТ VISA И MASTERCARD
12:39 23.12.2022
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) продлевает работу карт Visa и Mastercard, срок действия которых заканчивается в период с 31 января по 30 июня 2023 года (обозначение на карте с 01/23 по 06/23).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, этими картами можно будет продолжать пользоваться еще 2 года без физического перевыпуска и обращения в офис банка.
Продление доступно для личных, пенсионных и зарплатных карт уровня Classic, Standard, Gold, Platinum, Infinite и Black Edition, а также карт в рамках продуктов «КартаFUN» и «Fun Platinum», пакетов услуг «Сбербанк Первый» и «Премиум».
Иные карты, а также карты, оформленные по доверенности, продлению не подлежат, для их перевыпуска необходимо обратиться в банк.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2022
Курсы в банках
на 23.12.2022
Конвертация в банках
на 23.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте