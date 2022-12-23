ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) продлевает работу карт Visa и Mastercard, срок действия которых заканчивается в период с 31 января по 30 июня 2023 года (обозначение на карте с 01/23 по 06/23).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, этими картами можно будет продолжать пользоваться еще 2 года без физического перевыпуска и обращения в офис банка.

Продление доступно для личных, пенсионных и зарплатных карт уровня Classic, Standard, Gold, Platinum, Infinite и Black Edition, а также карт в рамках продуктов «КартаFUN» и «Fun Platinum», пакетов услуг «Сбербанк Первый» и «Премиум».

Иные карты, а также карты, оформленные по доверенности, продлению не подлежат, для их перевыпуска необходимо обратиться в банк.