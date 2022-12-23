ОАО «Белагропромбанк» с 23 декабря изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, размер процентов по вкладам (депозитам) в евро в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять до 1,5% годовых.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться на сайте банка.