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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ В ЕВРО
10:02 23.12.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 23 декабря изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, размер процентов по вкладам (депозитам) в евро в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять до 1,5% годовых.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться на сайте банка.
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