|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПОЛУЧИЛ ЧЕТЫРНАДЦАТУЮ МЕДАЛЬ В КОНКУРСЕ «ВЫБОР ГОДА»
16:16 22.12.2022
Беларусбанк стал победителем международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2022» в номинации «Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, конкурс «Выбор года» стимулирует улучшение качества товаров и услуг, необходимых для достижения лидерских позиций и создает четкие ориентиры для покупательского выбора.
Победители конкурса определяются по результатам уникальной методики, которая является интеллектуальной собственностью проекта и используется без изменений с 2002 года.
Золотую медаль организаторы вручили заместителю председателя правления Беларусбанка Дмитрию Красковскому. И это 14-я медаль Беларусбанка в конкурсе «Выбор года».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2022
Курсы в банках
на 22.12.2022
Конвертация в банках
на 22.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте