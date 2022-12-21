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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПОЛУЧИЛ ЧЕТЫРНАДЦАТУЮ МЕДАЛЬ В КОНКУРСЕ «ВЫБОР ГОДА»


16:16 22.12.2022

Беларусбанк стал победителем международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2022» в номинации «Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, конкурс «Выбор года» стимулирует улучшение качества товаров и услуг, необходимых для достижения лидерских позиций и создает четкие ориентиры для покупательского выбора.

Победители конкурса определяются по результатам уникальной методики, которая является интеллектуальной собственностью проекта и используется без изменений с 2002 года.

Золотую медаль организаторы вручили заместителю председателя правления Беларусбанка Дмитрию Красковскому. И это 14-я медаль Беларусбанка в конкурсе «Выбор года».
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