БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ «SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ» К ДВУМ ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ

12:10 22.12.2022 В ОАО «Белинвестбанк» с 26 декабря 2022 года прекращается подключение услуги «SMS-оповещение» к тарифным планам «Старт» и «Оптима». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для клиентов, которые пользуются данными тарифными планами, услуга будет отключена на следующий день после предоплаченного периода. Также тарифы «Старт» и «Оптима» будут исключены из карточных пакетов, условиями которых предусматривается возможность их бесплатного использования. Данное нововведение обусловлено внесением изменений в Сборник размеров платы (вознаграждений).