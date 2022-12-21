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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ «SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ» К ДВУМ ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ
12:10 22.12.2022
В ОАО «Белинвестбанк» с 26 декабря 2022 года прекращается подключение услуги «SMS-оповещение» к тарифным планам «Старт» и «Оптима».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для клиентов, которые пользуются данными тарифными планами, услуга будет отключена на следующий день после предоплаченного периода. Также тарифы «Старт» и «Оптима» будут исключены из карточных пакетов, условиями которых предусматривается возможность их бесплатного использования.
Данное нововведение обусловлено внесением изменений в Сборник размеров платы (вознаграждений).
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