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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ ИЗБЕРУТ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ «ПРИОРБАНК» ОАО
11:18 19.12.2022
28 декабря 2022 года в очной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров Приорбанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется избрать председателя правления «Приорбанк» ОАО.
Кроме того, акционеры утвердят изменения и дополнения в Устав и Положение о наблюдательном совете «Приорбанк» ОАО.
На собрании пойдет речь об определении размера средств, направляемых на выплату годового бонуса за 2021 год, и выплате частей годовых бонусов, а также о формировании фонда выплат по итогам 2021 года.
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