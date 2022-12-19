28 декабря 2022 года в очной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров Приорбанк» ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется избрать председателя правления «Приорбанк» ОАО.

Кроме того, акционеры утвердят изменения и дополнения в Устав и Положение о наблюдательном совете «Приорбанк» ОАО.

На собрании пойдет речь об определении размера средств, направляемых на выплату годового бонуса за 2021 год, и выплате частей годовых бонусов, а также о формировании фонда выплат по итогам 2021 года.