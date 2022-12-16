|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТЕХНОБАНКА ПРОЙДЕТ 28 ДЕКАБРЯ
09:54 19.12.2022
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется внести изменения в условия кредитования субъекта хозяйствования (крупная сделка) и в Устав ОАО «Технобанк».
Кроме того, речь пойдет выкупе ОАО «Технобанк» акций собственной эмиссии по требованию акционеров.
На повестке дня также вопрос о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2022
Курсы в банках
на 19.12.2022
Конвертация в банках
на 19.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте