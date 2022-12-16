Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется внести изменения в условия кредитования субъекта хозяйствования (крупная сделка) и в Устав ОАО «Технобанк».

Кроме того, речь пойдет выкупе ОАО «Технобанк» акций собственной эмиссии по требованию акционеров.

На повестке дня также вопрос о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.