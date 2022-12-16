ОАО «Паритетбанк» обновляет стратегию, фирменный стиль и формат сотрудничества с клиентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предстоящим обновлением бренда Паритетбанк хочет перевернуть представление о таком понятии, как банк, сделав его доступным, как никогда ранее.

Разрабатывая новый логотип, в банке отталкивались от идеи цифровизации. За основу обновленного логотипа взяли самые простые цифры 1 и 0, из которых состоит весь цифровой мир. Таким образом Паритетбанк подчеркивает: мы работаем с цифрами, соединяя надежность, открытость и технологии, чтобы наши услуги и продукты становились для клиентов максимально доступными, простыми и понятными в использовании.

Это значит, что Паритетбанк следует трендам, делает операции прозрачными и доступными, в онлайн-режиме, и постоянно развивает цифровые технологии, помогая достичь максимального уровня сервиса в обслуживании. Отсюда и новый слоган «‎Твой и цифровой».

«Мы активно развиваем технологии и следуем трендам. Знаем, как ценно время и скорость обслуживания для наших клиентов. Походы в банк, очереди, стопки документов, ожидание ответов по операциям – вся эта рутина уходит в прошлое. Паритетбанк будет становиться инновационным материалом, из которого клиенты смогут строить мир будущего для себя и своих близких, - прокомментировал предстоящие изменения Сергей Карпов, председатель правления Паритетбанка. – Наш банк меняется, и многое уже сделано. Он подошел к моменту, когда перемены потребовали пересмотра философии, стиля и стратегии работы с клиентами. Поэтому обновление бренда стало очевидным и логичным шагом в развитии».