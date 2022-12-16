БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОЙДЕТ 26 ДЕКАБРЯ

12:29 16.12.2022 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» пройдет 26 декабря 2022 г. в заочной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется утвердить изменения в Устав Белинвестбанка, а таже в положение о наблюдательном совете. На повестку дня вынесено пять вопросов.