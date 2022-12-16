ОАО «Белагропромбанк» с 16 декабря 2022 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять: в долларах США - до 3,50% годовых; в евро - до 2,50% годовых.