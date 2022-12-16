БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УСТАНОВЛЕН ФАКТ КОМПРОМЕТАЦИИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» НА САЙТЕ БЕЛГАЗПРОМБАНКА

09:50 16.12.2022 Установлен факт компрометации данных пользователей «Личного кабинета пользователя» на сайте ОАО «Белгазпромбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, третьи лица завладели сведениями из личных кабинетов, зарегистрированных на сайте пользователей. На данный момент доступ в «Личный кабинет пользователя» на сайте банка закрыт, аккаунты пользователей деактивированы. Банк обращает внимание, что эти данные не позволяют совершать какие-либо действия со счетами клиентов.