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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСТАНОВЛЕН ФАКТ КОМПРОМЕТАЦИИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» НА САЙТЕ БЕЛГАЗПРОМБАНКА
09:50 16.12.2022
Установлен факт компрометации данных пользователей «Личного кабинета пользователя» на сайте ОАО «Белгазпромбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, третьи лица завладели сведениями из личных кабинетов, зарегистрированных на сайте пользователей.
На данный момент доступ в «Личный кабинет пользователя» на сайте банка закрыт, аккаунты пользователей деактивированы.
Банк обращает внимание, что эти данные не позволяют совершать какие-либо действия со счетами клиентов.
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