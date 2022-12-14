ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает новый кредит «100 заявок Деду Морозу».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заключить договор можно с 15 декабря по 20 января включительно и пользоваться кредитом сроком до 1 года под 5% годовых в течение первых 100 календарных дней. По окончании грейс-периода ставка составит 15% годовых.

Кредит оформляется онлайн, без посещения отделений. Подать заявку и заключить кредитный договор в электронном виде можно на сайте банка, через М-банкинг или Интернет-банкинг.

Выдается кредит на дебетовую карточку кредитополучателя, а его размер определяется в пределах платежеспособности заявителя, но не более 200 базовых величин.