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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ «100 ЗАЯВОК ДЕДУ МОРОЗУ»
09:57 15.12.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает новый кредит «100 заявок Деду Морозу».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заключить договор можно с 15 декабря по 20 января включительно и пользоваться кредитом сроком до 1 года под 5% годовых в течение первых 100 календарных дней. По окончании грейс-периода ставка составит 15% годовых.
Кредит оформляется онлайн, без посещения отделений. Подать заявку и заключить кредитный договор в электронном виде можно на сайте банка, через М-банкинг или Интернет-банкинг.
Выдается кредит на дебетовую карточку кредитополучателя, а его размер определяется в пределах платежеспособности заявителя, но не более 200 базовых величин.
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