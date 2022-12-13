ЗАО «Банк «Решение» с 1 января 2023 года прекращает обслуживание карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ без микропроцессора стандарта EMV, выпущенных только с магнитной полосой.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, решение принято в соответствии с требованиями постановления Нацбанка Беларуси от 5 июля 2021 г. № 197 «Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры».

К выпуску на физическом носителе на сегодня ЗАО «Банк «Решение» предлагает карты Visa Classic, Visa Gold и БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ.

Перевыпуск карты осуществляется в соответствии с перечнем ставок вознаграждения банка.