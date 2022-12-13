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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» С 1 ЯНВАРЯ ПРЕКРАЩАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ БЕЗ МИКРОПРОЦЕССОРА
11:57 14.12.2022
ЗАО «Банк «Решение» с 1 января 2023 года прекращает обслуживание карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ без микропроцессора стандарта EMV, выпущенных только с магнитной полосой.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, решение принято в соответствии с требованиями постановления Нацбанка Беларуси от 5 июля 2021 г. № 197 «Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры».
К выпуску на физическом носителе на сегодня ЗАО «Банк «Решение» предлагает карты Visa Classic, Visa Gold и БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ.
Перевыпуск карты осуществляется в соответствии с перечнем ставок вознаграждения банка.
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