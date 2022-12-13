БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ ВКЛАД «НОВОГОДНИЙ» ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ В БТА БАНКЕ

10:54 14.12.2022 ЗАО «БТА Банк» в ближайшее время планирует открыть прием денежных средств на новый безотзывный вклад "Новогодний" в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад рассчитан на 24 месяца под 16% годовых. Информация о дате запуска нового вклада будет размещена на сайте банка.