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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ВКЛАД «НОВОГОДНИЙ» ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ В БТА БАНКЕ
10:54 14.12.2022
ЗАО «БТА Банк» в ближайшее время планирует открыть прием денежных средств на новый безотзывный вклад "Новогодний" в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад рассчитан на 24 месяца под 16% годовых.
Информация о дате запуска нового вклада будет размещена на сайте банка.
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