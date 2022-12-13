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БАНК БЕЛВЭБ В НОЯБРЕ ВЫДАЛ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ ФИЗЛИЦАМ

09:47 14.12.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» в ноябре 2022 года выдало рекордное количество кредитов физическим лицам с начала 2022 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, самым популярным продуктом стал потребительский кредит на любые цели без поручителей и справки о доходах, который выдается до 5 лет. Сумма кредита составляет до 100 тыс. белорусских рублей.