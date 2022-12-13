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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ


17:53 13.12.2022

ОАО «Белагропромбанк» запустило электронную торговую площадку «ШиреКруг» - сервис по заключению сделок и проведению закупок между клиентами банка.

«В рамках работы в направлении развития цифровой экосистемы банк запустил электронную торговую площадку «ШиреКруг». Это новый формат взаимодействия клиентов банка в проведении закупочных процедур и заключении сделок. Участники платформы – заказчики и продавцы: государственные и частные компании, крупный и малый бизнес, индивидуальные предприниматели», - рассказал начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основанная на одноименной банковской партнерской программе «ШиреКруг» электронная торговая площадка упрощает и автоматизирует процессы приобретения продуктов и услуг широкого спектра, обеспечивает получение конкурентных условий по закупкам в максимально короткие сроки, ускоряет оборачиваемость денежных средств.

Напомним, партнерская программа «ШиреКруг» Белагропромбанка на сегодня объединяет свыше 2600 компаний и предпринимателей по всей стране. В рамках программы банк предоставляет кредит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на покупку товаров, работ и услуг под 0,00001% годовых.
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