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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ
17:53 13.12.2022
ОАО «Белагропромбанк» запустило электронную торговую площадку «ШиреКруг» - сервис по заключению сделок и проведению закупок между клиентами банка.
«В рамках работы в направлении развития цифровой экосистемы банк запустил электронную торговую площадку «ШиреКруг». Это новый формат взаимодействия клиентов банка в проведении закупочных процедур и заключении сделок. Участники платформы – заказчики и продавцы: государственные и частные компании, крупный и малый бизнес, индивидуальные предприниматели», - рассказал начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основанная на одноименной банковской партнерской программе «ШиреКруг» электронная торговая площадка упрощает и автоматизирует процессы приобретения продуктов и услуг широкого спектра, обеспечивает получение конкурентных условий по закупкам в максимально короткие сроки, ускоряет оборачиваемость денежных средств.
Напомним, партнерская программа «ШиреКруг» Белагропромбанка на сегодня объединяет свыше 2600 компаний и предпринимателей по всей стране. В рамках программы банк предоставляет кредит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на покупку товаров, работ и услуг под 0,00001% годовых.
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